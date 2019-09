La tournée Bonjour My Friend confirme l’appui à la dualité linguistique canadienne

La ruine du pays

La dualité linguistique est bien vivante au Canada, a indiqué Mme Lussier, qui a signalé que les francophones qui veulent voyager au Canada pourront toujours trouver quelqu’un qui parle le français partout au pays.

Le directeur général de la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, Guy Matte, a indiqué que des négociations ont cours avec deux diffuseurs pour que le documentaire soit présenté à la télévision. Le documentaire pourra être visionné sur le site web de la Fondation.

«Si on oublie que la dualité linguistique est un caractère fondamental et important, ce pays tombera en ruine», a avancé M. Matte. «Le jour où il n’y aura plus de communautés francophones et acadiennes à l’extérieur du Québec, ou d’anglophones au Québec, je pense que le pays va mourir.»

«Le Canada sera bilingue, ou il ne sera pas», avait dit Pierre Elliott Trudeau.

L’évolution des droits linguistiques

Le bouquin Deux poids, deux langues: une brève histoire politique du bilinguisme canadien, signé par l’historien Serge Dupuis, a aussi été lancé.