La théorie du complot, un grand classique des épidémies

Parmi les rumeurs que cette pandémie a vu éclore, celle voulant que la CoViD-19 soit le résultat d’une manipulation dans un laboratoire en Chine a la vie dure. Et pourtant, rien de nouveau sous le soleil: des théories similaires ont accompagné chaque grande épidémie à travers l’Histoire.

Boucs émissaires

Selon Patrice Bourdelais, de l’École des hautes études en sciences sociales de Paris, aussi loin que l’on remonte dans l’Histoire, chaque épidémie s’est accompagnée d’une recherche de boucs émissaires.

«À l’époque de la peste noire européenne (1347), les Juifs ont été accusés d’empoisonner les puits et les marchés. Cela a même conduit à de violents pogroms — des émeutes — dans les régions de Strasbourg et de l’actuelle Allemagne du Sud», résume en entrevue ce spécialiste en histoire des épidémies et de la santé publique.

Choléra

Et cette recherche du bouc émissaire se répète au 19e siècle, lors des épidémies européennes de choléra, alors que les étrangers sont pointés du doigt et accusés d’empoisonner les étals de marchés et les puits.

En France en 1832, «ça se complique», relate Patrice Bourdelais: «les opposants à la monarchie et les pauvres accusent les riches d’avoir propagé l’épidémie pour les faire disparaître.»