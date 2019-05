La saison des ventes de trottoir est ouverte

«Je colle généralement des affiches sur les vitres des abribus. Mais on ne peut pas les accrocher aux poteaux d’arrêt, elles sont systématiquement arrachées», témoigne Jess, une résidente de Riverdale.

Certains sites, comme Kijiji ou Toronto.com, répertorient également les ventes-débarras sur Toronto. Parmi eux, Craigslist et Evenbrite présentent en plus une carte interactive sur laquelle on peut retrouver les ventes-débarras par quartier.

«C’est un outil très pratique», confie Jim, un collectionneur d’anciens appareils photo et de vinyles.

Un remède à «l’accumulation compulsive»

Si l’argent collecté n’est jamais de refus, une des premières raisons invoquées par les vendeurs est de faire du tri dans la maison.

«Je veux surtout faire de la place», explique Jess, qui organise en moyenne une vente-débarras chaque année.