La résidence permanente est-elle plus accessible hors Québec?

La RP en quelques mois

Le Québec est la seule province canadienne qui ne dispose pas du système Entrée express, qui comprend quatre programmes d’immigration économique gérés par le fédéral, car elle fixe elle-même ses propres seuils et dispose d’autres programmes provinciaux menant à la résidence permanente, notamment celui de travailleur qualifié du Québec.

Au même titre que les autres francophones dans sa situation, Roxane Hatem envie la rapidité d’obtention de la résidence permanente hors Québec, citant plusieurs exemples de ses amis partis en Ontario ou en Colombie-Britannique.

C’est notamment le cas de Laura Juignet, arrivée en Ontario avec un permis de travail fermé obtenu depuis la France en février 2017.

Après un an et demi au Canada, elle a obtenu sa résidence permanente trois mois après avoir déposé sa demande.

«Quand je vois mes amis demander leur résidence permanente au Québec, je me dis que j’ai très bien fait de faire la mienne par Entrée express en Ontario. C’est plus simple, car il suffit d’une candidature, et bien plus rapide!»