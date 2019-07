La première carte d’un cerveau

Plus importants: les connexions

Il faut rappeler que, dans cette petite tête comme dans la nôtre, ce qui forge ce que nous sommes, ce n’est pas la liste des neurones, mais les connexions qu’elles établissent entre elles.

La recherche est parue dans la dernière édition de la revue Nature, où elle a droit aux honneurs de la page couverture.

Par contre, pour passer aux humains, il faudra de la patience, avec nos milliards de neurones et nos milliers de milliards de connexions… qui sont, qui plus est, sans doute très variables d’un individu à l’autre et d’une portion de la vie à l’autre.

Encore 5 ans pour une souris

Dans un centre de recherche près de Chicago, l’un des ordinateurs les plus puissants du monde est actuellement mis à contribution pour cartographier le connectome de la souris, une tâche qui à elle seule, pourrait encore prendre au moins cinq ans.