La nature en quête de silence

La pollution sonore a aussi des répercussions sur la faune. Les bruits humains masquent les sons qui permettent aux animaux d’échapper à leurs prédateurs, de localiser des membres de leur groupe et de trouver des partenaires sexuels.

Même les bruits éloignés



En 2019, 328 millions de visiteurs ont fréquenté les parcs nationaux américains. Au Québec, la SÉPAQ rapporte un achalandage record de 5,5 millions de jours de visite dans les parcs nationaux en 2018-2019.

La réduction du nombre de visiteurs est donc une première piste pour diminuer la pollution sonore.

D’autres stratégies existent: utilisation de navettes et de véhicules électriques, matériaux plus silencieux dans la conception des routes, interdictions des vols au-dessus des parcs naturels et des zones protégées.

Toutefois, les milieux naturels peuvent être affectés par des sources de bruits très éloignées puisque leur niveau sonore de base est très faible. En effet, on entend davantage un avion dans la forêt qu’au milieu du trafic. Les experts recommandent donc une gestion du bruit à grande échelle.