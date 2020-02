La Fiducie du patrimoine: parce que le bois de grange a aussi une histoire

La ferme Scotsdale est l’un de ses beaux fleurons. Située à Georgetown, juchée tout en haut de l’escarpement du Niagara, Scotsdale est vaste, magnifique. Tom Wicks, expert-conseil en patrimoine et œuvrant au sein de la Fiducie, explique que l’endroit fait «environ 531 acres et est considéré comme un paysage culturel provincial majestueux.»

Des dizaines de milliers de personnes viennent visiter les lieux chaque année. Tom Wicks mentionne que le site datant de 200 ans est patrimonial en raison de «la variété de ses marécages, sa forêt, ses sentiers, ses sites archéologiques et ses bâtiments agricoles.»

Une nouvelle voix

Pour ceux et celles qui souhaiteraient commencer par de simples conseils, un nouvel organisme sans but lucratif, dédié essentiellement aux granges, a vu le jour il y a tout juste un an, l’Ontario Barn Preservation (OBP).

Dirigée par Jon Radojkovic, auteur, journaliste et spécialiste de la rénovation des granges, OBP est sous la houlette de la Société historique de l’Ontario. Le but de l’OBP est de «faire connaître au public et au gouvernement la valeur patrimoniale des fermes.»

Jon Radojkovic raconte que les fermes construites entre 1850 et 1914 sont particulièrement vulnérables. «Dans le sud de l’Ontario, elles ont été démolies pour faire place à de nouveaux types d’agriculture. Cependant, il y a encore quelques zones avec des granges ou des fermes patrimoniales comme c’est le cas dans le comté d’Hastings dans l’est de l’Ontario ou encore dans les comtés de Grey et de Bruce dans la baie Georgienne. On en trouve aussi dans le nord comme à l’ile Manitoulin.»