La fameuse 5G : tout sera connecté… 20 fois plus rapidement!

Réseau de microantennes

La technologie évoluera radicalement puisqu’elle se basera sur un plus vaste réseau de microantennes, capables de livrer des débits de plusieurs gigabits de données par seconde.

Ces antennes peuvent être intégrées dans le mobilier urbain, les bâtiments, le transport et les services publics, de sorte à favoriser une diffusion ciblée du signal.

Cela rend possibles des communications massives et simultanées entre machines et ouvre un large champ d’applications.

Hyperconnectivité

Dr William McIver, titulaire de la Chaire de recherche industrielle en Informatique mobile et ubiquitaire au New Brunswick Community College, s’intéresse de près à ce saut vers l’hyperconnectivité.

Selon lui, la faible latence et les capacités de transferts de données plus élevées devraient notamment accélérer le développement des objets connectés et ouvrir la voie aux voitures autonomes, aux interventions médicales à distance et au développement des villes intelligentes.