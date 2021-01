La cruauté n’est pas juste un truc de gars

On dit que les personnages féminins sont rarement de mauvaise foi, et lorsqu’ils le sont, c’est toujours pour une bonne raison.

Fanie Demeule et Krystel Bertrand croient qu’une femme peut être irrémédiablement cupide, perverse, et surtout, non repentante. Qu’elle peut faire preuve de pure méchanceté physique, psychologique et morale.

Dix nouvellistes

Demeule et Bertrand ont réuni dix nouvellistes, sept femmes et trois hommes, pour nous offrir le recueil Cruelles. Les voix sont variées, les visions demeurent troublantes et incontrôlables, les paroles nous hantent. Elles ne laissent pas place à l’indifférence.

Pour Fanie Demeule, «les femmes sont elles aussi parfois amorales, dangereuses, enragées, non fiables, imprévisibles et menaçantes».

Krystel Bertrand renchérit en ajoutant: «Avec Cruelles, on veut faire comprendre, une fois pour toutes, que le Mal, le sadisme et la cruauté ne sont pas que des trucs de gars.»