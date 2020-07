La caméra infrarouge peu fiable pour détecter la CoViD

On y lit par exemple que les résultats sont imprécis quand la caméra observe un ensemble de personnes dans un espace encombré. En outre, certains appareils sont plus performants que d’autres et les mesures doivent être effectuées dans un ordre et d’une façon spécifique, selon un document du programme Santé de l’Union européenne publié en 2019.

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) avait proposé deux ans plus tôt des lignes directrices qui tiennent compte de ces réalités. Par exemple, il est recommandé de mesurer la température d’une seule personne à la fois, dans une logique de triage — un cas suspect est isolé, puis investigué à l’aide de technologies plus fiables, comme un thermomètre oral.

Cela n’empêche pas que la demande de caméras thermiques est en hausse depuis le début de la pandémie, alors qu’elles sont commercialisées comme des dispositifs de détection de masse.

3- Les asymptomatiques passent au travers des mailles du filet

On ignore le pourcentage exact de porteurs asymptomatiques de la CoViD-19 (ils étaient estimés à 16% dans un avis publié par l’Institut national de santé publique du Québec en mai dernier). Mais il est certain que, puisqu’ils ne font pas de fièvre, ils ne seront pas «interceptés» par une caméra thermique.

S’ajoutent à cela ceux qui n’ont pas encore de symptômes, en raison de la période d’incubation du coronavirus. Dans une étude publiée dès le 30 janvier, des chercheurs de l’École d’hygiène et de médecine tropicale de Londres avaient estimé que pour 100 voyageurs infectés par la CoViD-19 au terme d’un vol de 12 heures, 42 passeraient avec succès le test de la caméra thermique autant à l’entrée qu’à la sortie de l’avion.