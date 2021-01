Insécurité linguistique dans la fonction publique fédérale: quelle surprise!

Quarante-quatre pour cent des francophones seraient mal à l’aise d’utiliser le français au travail, révèle un sondage du Commissariat aux langues officielles auquel ont répondu plus de 10 000 fonctionnaires fédéraux.

Des données qui ne surprennent pas certains experts, qui rappellent que le phénomène est documenté depuis de nombreuses années.

Parmi les autres constats du sondage, on apprend que 43% des fonctionnaires francophones et 39% des anglophones aimeraient avoir plus d’occasions d’utiliser le français au travail.

Malaise

Le sondage révèle aussi que les personnes qui se sentent mal à l’aise de s’exprimer dans leur langue première sont surtout préoccupées par les inconvénients qu’ils causent à leurs collègues, alors que ceux qui éprouvent la même réticence lorsqu’ils s’expriment dans leur langue seconde sont rebutés par l’effort supplémentaire qui est requis ou par la crainte d’être jugés.

Le professeur Matthieu LeBlanc, du Département de traduction et de langues de l’Université de Moncton, observe que c’est la première fois que l’insécurité linguistique fait l’objet d’un rapport distinct du Commissariat aux langues officielles (CLO), même si la notion a souvent été soulevée dans les rapports annuels du CLO.