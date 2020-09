Indice de vie microbienne dans l’atmosphère de Vénus: 5 bémols

5 bémols

Sans que ce soit une preuve de vie, il s’agit d’une découverte qui passionne l’astrobiologie. Mais plusieurs experts ont rapidement refroidi les ardeurs.

1) La chimie d’une planète autre que la nôtre peut cacher bien des phénomènes «photochimiques ou géochimiques» qui nous sont encore inconnus. Un bémol mentionné entre autres par la planétologue Caroline Porco sur Twitter et par son collègue James Kasting dans le New York Times.

Pour ce dernier, le «modèle de la composition atmosphérique» que présentent les auteurs est «incomplet».

2) Vénus recèle plus que sa part de mystères, ayant été beaucoup moins visitée par des sondes spatiales que Mars. Et ce manque d’intérêt s’explique en partie par sa température à la surface de 460 degrés Celsius, et par son environnement extrêmement sec et hyperacide, tous des facteurs qui rendent difficile d’imaginer une forme de vie capable d’y survivre.

Du moins, sur la surface: c’est la raison pour laquelle cette température de 30 degrés dans la haute atmosphère rend l’endroit presque hospitalier.