Immigration : les contradictions du Québec

Considérez l’Ontario

Dans notre pratique de tous les jours, nous encourageons régulièrement les francophones à considérer d’autres provinces que le Québec.

Non pas que nous ne souhaitons pas encourager la belle province dans ses efforts pour attirer des immigrants, mais la réalité du terrain fait en sorte que les embûches au processus d’immigration et les délais en sont un frein certain.

Même le nouveau portail Arrima a une «salle d’attente virtuelle»… une sorte d’avertissement de ce qui attend le candidat s’il postule au Québec!