Imiter un insecte pour éloigner le prédateur

L’étude portait sur le Grand Murin (Myotis myotis), une espèce européenne de chauve-souris. Mais il n’y a pas de raison pour que d’autres espèces, qui partagent aussi leur écosystème avec des hiboux ou des chouettes, n’aient pas le même talent d’imitation.

Surtout quand on considère que, dans la nature, ces oiseaux évitent bel et bien les gros insectes.

Et les chercheurs parlent déjà de vérifier si l’imitation réussit aussi à tromper d’autres oiseaux qui n’aiment pas non plus se faire piquer…