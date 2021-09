Les guêpes plus nombreuses sur les terrasses à la fin de l’été

Résultat, pendant l’été, les ouvrières sont si occupées qu’elles n’ont pas le temps de plonger dans votre apéro ou de s’attaquer à votre bol de fruits.

Nos apéros de plus en plus attrayants

Mais à mesure que l’été avance, et que les larves se transforment en insectes, de plus en plus d’ouvrières se retrouvent désœuvrées.

Et plus important, elles ne reçoivent plus leur dose de sucre. Elles passent donc moins de temps dans le nid et en profitent pour fréquenter les terrasses.

Ainsi que les fleurs: les guêpes peuvent être aussi efficaces à la pollinisation que certaines abeilles.

Plus agressives ?

Comme elles n’ont plus qu’elles à défendre et qu’elles ont des besoins plus importants en sucre, les guêpes sont donc plus présentes autour des aliments sucrés et des arbres fruitiers à la fin de l’été.