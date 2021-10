Goût de France revient à Toronto pour une 6e édition

Le Consulat général de France à Toronto encourage les restaurateurs du Grand Toronto à prendre part à l’évènement. Il est ouvert à tous les commerçants du métier de bouche et du secteur vinicole qui souhaitent mettre en valeur la gastronomie française.

Soutenir les restaurateurs locaux

Cette 6e édition est d’autant plus importante qu’elle valorise la restauration, un secteur particulièrement affecté par la pandémie. L’édition de 2020 avait d’ailleurs été reportée. Le retour de Goût de France est donc l’occasion de revaloriser la gastronomie et soutenir les restaurateurs locaux.

De plus, c’est le patrimoine culturel et culinaire de la région Centre-Val de Loire qui est à l’honneur cette année. L’événement entend faire rayonner le patrimoine de ce terroir unique à l’échelle internationale, tant dans son unicité que sa diversité.

Inscription auprès du Consulat

Tous les restaurateurs et commerçants sont invités à participer à cette nouvelle édition, qui s’engage pour une gastronomie mondiale plus « verte » et plus solidaire. Durant cette période, ils peuvent notamment proposer un repas à la française ou un évènement valorisant l’excellence des produits français.

Pour participer, il faut s’inscrire en envoyant un courriel à [email protected]. Le Consulat offrira de la visibilité à chaque participant en les promouvant sur ses plateformes (Instagram, Twitter, Facebook). Les participants sont également invités à mobiliser leur propre clientèle lors de cette semaine Goût de France 2021.