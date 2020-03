Frozen 2 : les filles n’ont plus besoin de princes charmants

Les réalisateurs Chris Buck et Jennifer Lee, le producteur Peter Del Vecho ainsi que les compositeurs Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez se sont réunis en 2019 pour mener plus loin les destinées des deux sœurs royales de Frozen (La reine des neiges, 2013) dans un film d’animation contemplatif: Frozen 2.

Entendant une voix enchanteresse qui l’entraîne irrésistiblement à la recherche de sa raison d’être, Elsa entraîne Anna et les comparses vers la mystérieuse forêt dans l’espoir de rétablir la paix entre un peuple qui vit en harmonie avec la nature et celui de leur royaume d’Arendelle.

Féminisme

Révolution féministe: les studios Disney ont proposé ici des personnages féminins qui prennent leur destin en main sans attendre passivement un prince charmant.

Selon la Fondation canadienne des femmes, Disney fait avancer l’égalité des genres qui «favorise la sensibilisation et la création d’un mouvement national vers un avenir meilleur pour [toute] la population». De quoi réjouir les filles de toutes les générations.

Nous savons tous que dans le premier Frozen, le baiser d’Elsa — non celui d’un prince — a sauvé la princesse Anna. Qu’en est-il alors de la suite? Après le mouvement #MeToo, les réalisateurs ne pouvaient pas retourner aux rôles traditionnels véhiculés par les contes de fées.