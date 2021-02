Le fil du match

Le Magic, avec un esprit revanchard à l’image de Fournier (12 points en premier quart), débute sur les chapeaux de roue par un 11-0. La défense de zone floridienne pose des soucis à l’attaque torontoise qui ne marque que 3 points par VanVleet sur les 4 premières minutes de jeu (14-3).

Les Raptors laissent passer l’orage et se reprennent en défense, après un temps mort de Nurse. Baynes et Siakam obtiennent des dunks faciles et VanVleet marque de loin par deux fois. TO passe devant (18-20). Powell conclut un 20-4 d’un nouveau tir primé (18-23).