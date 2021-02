Les Raptors se relancent face au Magic

Toronto gère bien sa barque en maintenant un écart de 15 points. Un coup de chaud du jeune Cole Anthony en fin de période ramène les visiteurs à -11 (84-73).

Le Magic démarre fort le quatrième quart et a une chance de revenir à -6. Yuta Watanabe en décide autrement avec un superbe contre sur Vucevic. Les Raptors parviennent à accélérer dans la foulée et reprennent le large. Siakam marque en pénétration (94-80).

HIS NAME IS YUTA WATANABE AND HE SAID NAW FAM pic.twitter.com/VgM5nKuDY0

— Toronto Raptors (@Raptors) February 1, 2021