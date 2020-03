Francos et langues officielles: CBC aurait pu faire mieux

Réponse arrogante

Mais c’est la réponse du réalisateur Goddard qui suscite cette chronique. On y sent l’arrogance de la personne qui ne connait rien à notre réalité mais qui sait qu’il est le boss.

Il y fait le procès du courriel de Mme Chouinard mais, dès son deuxième paragraphe, il dévoile son jeu. Il affirme sans vergogne que le but de l’exercice n’était pas juste de répondre à la question au sujet du bilinguisme du premier ministre mais «to reflect on the future of Canada’s Official Languages Act … particularly as Canada becomes increasingly multicultural and multilingual.»

Et voilà, tout est dit. Le reste de sa réponse est de la bouillie pour les chats.

French-bashing permis

Évidemment que Cross-Country Checkup a eu raison et n’a pas enfreint le code de journalisme. Évidemment que Mme Chouinard aurait dû demander avant l’émission qui y était invité. Et évidemment ses connaissances ont été appréciées.

Le pire dans tout ça, c’est que Goddard est comme presque toutes les personnalités qui forment la gent médiatique du Canada anglais. Des personnes bienpensantes qui, en général, appuient l’intégration des femmes, des Noirs et des homosexuels dans la société, mais pour qui le French-bashing est ben correct.

Voilà donc nos médias publics. Un réseau «national» francophone qui n’a de nation que le Québec et des médias anglais qui ne nous connaissent pas et qui s’en fichent éperdument.