Francophonie en fête: trois concerts le 25 septembre… et la suite en novembre

Cindy Doire

Cindy Doire, elle, fait dans l’électro dream-pop et le folk. Cette auteure-compositrice-interprète «sait s’appuyer sur ses forces, son essence et sa détermination. Elle livre sa musique avec conviction et selon sa nature: sensible, créative et curieuse.»

Abel Maxwell

De son côté, «arrivé il y a une dizaine d’années en Amérique du Nord sans le sou, sans emploi et sans connections, Abel Maxwell est devenu un artiste reconnu jusqu’à l’international», notamment avec sa musique style Zouk-Kompas.

«Il inspire les jeunes à croire en eux-mêmes et en leur capacité à faire une différence.»

D’autres artistes en novembre

Dès le 25 septembre, les spectacles seront accessibles gratuitement depuis le site de Francophonie en Fête grâce à un lien Youtube.

La suite de la 15e édition du festival – toujours le plus important de l’automne à Toronto – aura lieu à la mi-novembre. La liste de la douzaine d’artistes qui y participeront sera annoncée au début d’octobre.