Fin d’une drôle de campagne électorale

Peur du climat

Andrew Scheer prétend également s’inquiéter, comme une majorité de Canadiens, de changements climatiques causés par l’industrialisation. Ça, c’est de l’hypocrisie et un manque de courage, face à une peur irrationnelle et irresponsable.

Je connais très peu de membres de son parti qui croient sincèrement qu’on ait une influence importante sur le climat (l’environnement, c’est autre chose), encore moins qu’il y ait «urgence». Devant une bière et off the record, Sheer me confirmerait probablement qu’il n’y croit pas non plus.

En privé, la plupart des Conservateurs me disent qu’ils ont simplement choisi d’éviter de ramer à contre-courant pour valoriser leur programme traditionnel sur l’économie, l’emploi, le coût de la vie, les déficits, l’énergie.

Pourtant, plusieurs citoyens – qui ne voteront pas nécessairement pour Maxime Bernier – croient qu’il n’est pas trop tard pour ramener la science et la raison dans les débats sur le climat et l’environnement.

Le français des chefs

Les chefs de nos partis politiques nationaux, a fortiori le premier ministre du Canada, devraient-ils obligatoirement être à l’aise en français et en anglais? Bien sûr que oui!