Fin du Fonds Harold Greenberg: coup dur pour les producteurs audiovisuels francophones

Historique du Fonds Harold Greenberg

C’est en 1986 qu’est créé la Foundation to Underwrite New Drama (FUND), sous la direction d’Harold Greenberg, un producteur de films et homme d’affaires anglo-québécois. Avec ses trois frères, il était propriétaire de la compagnie Astral.

Harold Greenberg meurt en 1996. Sa fondation est renommée en son honneur et devient The Harold Greenberg Fund. La même année, le programme français est mis sur pied. Depuis sa création, il y a près de 25 ans, le Fonds a investi près de 120 millions de dollars et soutenu près de 5 000 projets dans l’industrie francophone et anglophone du cinéma et de la télévision.

En 2013, Bell Média fait l’acquisition d’Astral. Le CRTC impose à l’acheteur, comme c’est l’usage lors de telles transactions dans cette industrie, le paiement «d’avantages tangibles» calculés à partir d’un certain pourcentage de la valeur de l’acquisition. Bell Média devra ainsi investir près de 250 millions $ sur une période de sept ans «dans des projets qui offriront aux Canadiens une gamme de choix de programmation et aux créateurs canadiens davantage d’occasions de démontrer leur talent», peut-on lire dans la décision du CRTC.

De cette somme de 250 millions $, près de 24 millions $ sont allés au Fonds Harold Greenberg.

La plupart des activités du programme français du Fonds ont pris fin le jour suivant la date limite du 31 août, soit le 1er septembre. Le Fonds continuera de traiter les demandes effectuées dans le cadre volet «production de longs métrages de fictions» et soumises avant le 31 août.

Grâce aux sommes non dépensées et à certains revenus de placements, les demandes seront reçues jusqu’au 28 février 2021. Les décisions de financement envers celles-ci seront prises au début du printemps prochain.