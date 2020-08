Fierté acadienne: «Il faut une renaissance»

À Tignish, à la place du spectacle prévu, Monique Arsenault prévoit un concours de décors. Il y aura aussi des artistes en extérieur. «J’ai hâte!» ajoute la directrice du centre communautaire, persuadée que le public acadien sera au rendez-vous.

Un film

Surtout, un film sera projeté à Rustico à l’occasion du Island Drive-In Festival. «On s’est mis tous ensemble, les comités régionaux, la SSTA et le festival, raconte Andrea Deveau. Et on a pondu un mini-projet de 90 minutes, avec des artistes et des gens des régions pour parler de l’Acadie, de la culture, de la langue française.»

Le film sera projeté au Cymbria Lions Club avec notamment Rowen Gallant & Jesse Périard, Gadelle, Lennie Gallant, Patricia Richard, Vishtèn, Tim Chaisson, Victor & Cathy Doucette, Fayo, la famille Pergast et beaucoup d’autres à l’affiche.

Suzanne Buckland, elle, évoque le besoin d’un «mini-CMA» lorsque la COVID-19 sera dernière nous: «Il faut une renaissance, pour dire “Nous sommes toujours là”!»