Festivals : Quelle est la recette du succès?

La directrice de l’APCM prend pour exemple le Festival d’été francophone de Vancouver à la programmation riche et variée. Ou bien le Festival franco-ontarien où têtes d’affiche, relève et talents émergents se côtoient sur scène dans la même soirée.

«Je ne vais jamais revoir cette même combinaison d’artistes», relève la responsable. Le concept traditionnel d’une scène avec une tête d’affiche unique serait mort. «C’est vieux jeu, ça ne marche plus», ponctue-t-elle.

Concept fort et unique

Le Festival Voyageur, à Winnipeg, est sans doute l’un des meilleurs exemples de concept fort et unique. Depuis 1970, l’évènement hivernal ravive l’esprit des pionniers au Fort Gibraltar, un poste de traite historique reconstitué. La fête attire un public large tout en promouvant la culture et le patrimoine francophones.

«Depuis 50 ans, l’idée a toujours été la même: avoir un évènement rassembleur sous un thème francophone, mais avec une ouverture vers les anglophones et une programmation dans les deux langues, explique Darrel Nadeau, directeur général. Si on était 100% francophone, on aurait des problèmes.»

Le pari est réussi avec pas moins de 95 000 visiteurs chaque saison, en faisant le plus grand évènement francophone de l’Ouest. Sous une demi-douzaine de tentes chauffées, plusieurs scènes musicales voient défiler quelque 400 spectacles et 150 artistes, pour moitié francophones.