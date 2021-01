Fake news et leur large spectrum

Depuis l’élection de Donald Trump en 2016, le monde entier a appris que le Web n’était pas seulement un outil de diffusion du savoir, mais un instrument qui peut être perverti à ses propres fins. Il n’est pas toujours facile de démêler ce qui est vrai de ce qui est faux. Bienvenue aux fake news!

Chroniqueur au quotidien Le Soleil à Québec depuis 2017, Jean-François Cliche a regroupé plus de 80 de ses articles dans Fake news, le vrai, le faux et la science.

Réponses à des questions de lecteurs

Il répond aux questions posées par ses lecteurs et lectrices. Exemples: Les pesticides peuvent-ils causer l’autisme? Le nombre d’armes à feu en circulation peut-il provoquer plus de tueries de masse? L’ALÉNA est-il lié à l’épidémie d’obésité? Les réponses ne sont pas toujours celles auxquelles on s’attend.

L’ouvrage comprend quatre sections, selon le degré de fausseté.

La première regroupe des affirmations qui se sont avérées carrément mensongères.