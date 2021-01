Faire une différence au quotidien

En contact avec le patient et la famille

Le préposé se veut le cœur et les mains de l’équipe de soins interprofessionnelle. Il s’agit de la personne la plus en contact avec le patient et sa famille, et souvent la première personne qui va déceler un problème.

En plus de posséder des connaissances du corps humain afin de soutenir ses interventions, le préposé est probablement l’acteur, parmi tous les intervenants, qui a le plus gros impact sur l’humanisation des soins de santé, justement en raison de sa présence régulière auprès des patients.

Un monde de possibilités

Que ce soit en prodiguant des soins à domicile ou dans une maison de convalescence, en travaillant auprès d’élèves ayant des besoins spéciaux ou encore en œuvrant dans un centre de soins de longue durée ou dans une résidence privée pour personnes autonomes et semi-autonomes, les futurs préposés auront l’embarras du choix au terme de leurs études.

Les diplômés du programme de Préposé aux services de soutien personnel du Collège La Cité, par exemple, mettent généralement peu de temps à décrocher un emploi. Souvent, ils sont embauchés au sein de l’organisme ou de l’entreprise qui les a accueillis en stage.

Apprendre en milieu de travail

C’est d’autant plus vrai du côté de La Cité à Toronto, alors que le mode de livraison flexible permet aux étudiants d’apprendre en milieu de travail, augmentant ainsi leurs chances de décrocher rapidement un emploi.