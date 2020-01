«Exercice de l’oubli» au Théâtre français de Toronto: le deuil du passé

«Souvent, on tombe amoureux et on vit en couple par manque de lucidité», remarque encore le metteur en scène. «Ici, au contraire, la femme n’a jamais été aussi lucide», commençant à douter de sa capacité à accompagner son amoureux dans sa récupération.

Humanité

Joël Beddows a d’abord été impressionné par «l’écriture raffinée» d’Emma Haché, puis par le résultat: rien de moins que «l’humanité sur scène». Le décor très simple (de Luc Rondeau), mais qui comporte des miroirs au plancher et au plafond en décalage, reflète la relation cassée.

Exercice de l’oubli se veut une réflexion sur le deuil suite à la disparition, non pas d’un conjoint, mais d’un passé et d’une intimité. À voir absolument au TfT dans deux semaines.

En marge de la pièce

Depuis un an ou deux, d’autres activités accompagnent chaque spectacle au TfT, notamment avec le centre pour aînés CAH et avec l’Alliance française.

Ce samedi 25 janvier à 14h, l’équipe de création d’Exercice de l’oubli et Isabelle Kirouac Massicotte, du Département d’études françaises à l’Université de Toronto, participeront à une table ronde à la bibliothèque Palmerston (entrée gratuite) sur le sujet de la mémoire au théâtre.