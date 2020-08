Éviter de consommer du poisson à cause du mercure? Non

Tous les poissons ne sont pas égaux

Au-delà de cette catastrophe, il faut se rappeler que la teneur en mercure varie selon le type de poisson.

Selon le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), la concentration maximale de mercure permise dans la chair comestible des poissons vendus en épicerie est de 0,5 mg/kg. Tous les échantillons de poissons disponibles sur le marché et analysés par le MAPAQ entre 2011 et 2016 ont été jugés conformes à cette norme.

Les poissons pêchés dans le cadre de la pêche sportive ne sont toutefois soumis à aucun contrôle. Plusieurs espèces ont donc des teneurs en mercure plus élevées, rappelle notamment le ministère de l’Environnement.

Les prédateurs plus à risque

En général, la concentration de mercure d’un poisson augmente en fonction de son rang dans la chaîne alimentaire.

Autrement dit, les prédateurs qui mangent beaucoup d’autres poissons contenant eux-mêmes du mercure, sont plus à risque. Ainsi, les «proies» comme la truite, le saumon ou la morue, renferment peu de mercure, tandis que l’espadon, le requin et certains types de thons, en contiennent plus.