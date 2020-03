Et si votre enfant était hypersensible?

Respect et bienveillance. Comme les gens hypersensibles sont très intuitifs, ils sont capables de capter des signes de détresse et d’inconfort chez les autres. Ils ajustent leur attitude en conséquence et deviennent plus bienveillants et prévenants.

Appréciation de la beauté. Un livre, une chanson, un coucher de soleil ou un tableau peut émouvoir aux larmes l’hypersensible. Il est très proche de la nature et des animaux.

Comment soutenir les enfants hypersensibles

L’hypersensibilité n’est pas un choix, mais un trait inné. Il est malheureux que cette différence ne soit pas appréciée de tous de la même façon. En Asie, par exemple, les êtres sensibles semblent mieux acceptés qu’en Amérique du Nord.

Étant donné les signes de l’hypersensibilité, on peut se demander si les parents et l’école sont bien équipés pour répondre aux besoins des enfants qui possèdent ce trait. L’anxiété d’un parent peut affecter négativement un enfant hypersensible alors qu’une attitude calme l’apaisera. La compréhension et l’acceptation de la famille aideront l’enfant à mieux vivre sa différence.

À l’école, des classes moins nombreuses permettront aux professeurs d’être plus attentifs aux besoins de tous leurs élèves, en particulier à ceux des enfants hypersensibles. Un personnel de soutien qualifié appuiera les professeurs et ensemble, ils favoriseront le développement de ces jeunes qui n’aiment pas forcément se faire remarquer.