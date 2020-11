Équilibre entre distance et attachement

Mais lisez plus loin et passez à la Première partie, vous serez enchantés.

L’Épilogue surprend aussi; il s’agit de la réflexion historico-sociale d’un auteur qui a beaucoup analysé la condition humaine.

Gourmandise sexuelle

Les deux protagonistes sont décrits avec doigté psychologique et finesse littéraire. L’intrigue se déroule bien, mais le rebondissement principal est un peu trop abrupt. Le romancier illustre avec brio l’erreur que commet Daniel.

Ce dernier se laisse entraîner par «la gourmandise sexuelle, la jeunesse de Julie, son charme absolu, l’appel du renouveau, l’excitation du défi». Il oublie cependant que la jeune femme rêve d’une «relation fusionnelle». Elle mérite d’être aimée mieux que ce qu’il peut lui offrir.

Style savoureux

Le style d’Alain Cavenne est savoureux. Au sujet de Julie, il parle du «feu juvénile dans ses yeux». Au sujet d’une porte, il écrit qu’elle est «fort attirante, à la fois de sortie et d’entrée». Lorsqu’une femme parle de son sein plus petit que l’autre, cela devient «le grand et le petit Robert!».