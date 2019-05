Élections européennes: on fait le point ensemble

En deuxième place en Ontario, la liste Europe Écologie Les Verts suit avec 324 voix (24% ici, 13% en France).

Ensuite arrive la liste du Parti socialiste, menée par le philosophe Raphaël Glucksmann et son mouvement Place publique lancé en 2018. Sa liste Envie d’Europe totalise 111 voix, soit 8% des votes. C’est mieux qu’en France, puisque celle-ci y obtient 6% des votes (donc 5 sièges au Parlement de Strasbourg).

La liste des Républicains et du Centre arrive à la 4e place avec 6% des voix à Toronto et Ottawa, un résultat plus faible qu’en France où la liste LR arrive aussi 4e mais avec plus de 8% des voix et se voit attribuer 8 sièges au Parlement.

La liste Rassemblement national de Jordan Bardella réalise un score faible de 5% des voix à Toronto et Ottawa, alors qu’elle totalise 23% des voix en France, s’assurant ainsi 22 sièges au Parlement de Strasbourg.

À Toronto et à Ottawa, le parti présidentiel français arrive donc largement en tête, alors qu’il est devancé par le Rassemblement national de Marine Le Pen en France.