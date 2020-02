Échec des ateliers de francisation des sportifs

En fait, sur les huit joueurs au départ, seul le milieu de terrain Ken Krolicki — qui ne fait plus partie de l’équipe — a suivi l’ensemble des cours. Il y a bien eu l’Albertain Shamit Shome, qui s’était inscrit, mais son français était trop bon! Il a abandonné après une ou deux séances.

Sport amateur

En fait, il faut se tourner vers le sport amateur et plus particulièrement le tatami pour avoir des résultats plus concluants. Avec Judo Canada, ce sont trois femmes judokas, des Ontariennes unilingues, qui ont relevé le défi avec l’entraîneur Sacha Mehmedovic.

«C’était important pour moi d’apprendre le français. J’entraine des judokas qui sont aussi francophones», dit-il dans un français plus que correct.

«C’est une question de confiance qui doit se créer entre les deux parties», raconte celui qui a fui l’ex-Yougoslavie en 1993 pour Toronto.

Entraineur d’une dizaine d’athlètes, lui aussi a trouvé difficile de conjuguer le 90 minutes de son cours avec son horaire. Il ne regrette toutefois pas son engagement. En fait, la seule chose qu’il regrette, c’est que les francophones sont prompts à parler rapidement en anglais avec lui!