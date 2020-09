Du persil pour nettoyer les reins? Voyons donc!

Dans un état de la situation qui s’appuie sur diverses sources scientifiques crédibles, cette agence américaine précise que la plupart des gens peuvent garder leurs reins en santé en restant hydratés et en ayant une alimentation équilibrée et saine.

Certains aliments ou herbes proposés dans des programmes de détoxification peuvent cependant avoir des propriétés qui favorisent la santé rénale.

Et le persil?

Si l’on en croit les adeptes de phytothérapie, le persil serait bénéfique pour le système digestif et les reins. Il améliorerait la digestion en luttant contre les gaz intestinaux, les ballonnements et les nausées. Il aiderait à lutter contre les infections de la vessie et les calculs rénaux. Il augmenterait la production d’urine. Et il faciliterait l’évacuation des toxines présentes dans les inflammations.

En raison de ses composants en apiol et en myristicine, le persil aurait des propriétés diurétiques, soit d’augmenter le flux d’urine, ce qui pourrait aider le corps à éliminer les toxines ainsi que les pierres aux reins.

Or, ces prétentions sont peu appuyées par la littérature scientifique. Des études menées sur des rats ont montré que l’ingestion de persil peut réduire les blessures gastriques provoquées par le stress.