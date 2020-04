Doug Ford ne veut «absolument pas» d’Américains en Ontario

«Le Canada et les États-Unis ont une amitié qui n’est pas comme d’autres autour du monde, nous reconnaissons que nous pouvons travailler ensemble, c’est ce que le président [Trump] a souligné. Nous allons continuer de collaborer, mais la réalité, c’est qu’il y a encore bien des semaines avant que l’on puisse parler de relâcher les restrictions par rapport à nos frontières», déclare Justin Trudeau.

Aide aux entreprises

D’ailleurs, lors de cette conférence de presse, Justin Trudeau a annoncé une Aide d’urgence au Canada pour les loyers commerciaux.

Cela permettra aux petites et moyennes entreprises (PME), comme les restaurants et les boutiques, de conserver leurs espaces mêmes s’ils ne sont pas en mesure de payer leur loyer, et ce, jusqu’en juin.

Le premier ministre du Canada a aussi annoncé que le gouvernement fédéral allait élargir son soutien financier aux PME du pays.

7,5 milliards $ de prêts

L’admissibilité actuelle des PME au programme fédéral de subvention allant jusqu’à 75% exige que les entrepreneurs prouvent qu’ils ont payé entre 50 000$ et 1 million $ en masse salariale en 2019.