Doug Ford ne répond pas à l’opposition officielle 

Il se concentre sur l’Ontario, dit-il. La mort du Noir américain George Floyd, le cou sous le genou d’un policier blanc, le 25 mai, a engendré une série de manifestations aux États-Unis et un peu partout à travers le monde, certaines violentes, d’autres non.

«Dieu merci, nous sommes différents des États-Unis et nous n’avons pas les racines systémiques profondes qu’ils ont depuis des années. La différence entre les États-Unis et le Canada est que pour la plupart, nous nous entendons bien. (…) C’est le jour et la nuit.»