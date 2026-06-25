Dites à Google que nous sommes une de vos sources de nouvelles préférées

Une nouvelle option dans le moteur de recherche de Google peut vous aider à rester branché plus efficacement aux nouvelles et que nous nous publions. Voici comment l’activer.

À la fin avril, Google a déployé l’option «Préférences liées aux sources».

Cette option permet de choisir des sites Web qui sont consultés en priorité par Google lorsqu’une recherche est lancée. Si le moteur de recherche détermine que la requête peut concerner l’actualité du moment, il fera apparaitre des nouvelles des sites sélectionnées en priorité.