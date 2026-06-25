Dites à Google que nous sommes une de vos sources de nouvelles préférées

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Publié 25/06/2026 par l-express.ca

Une nouvelle option dans le moteur de recherche de Google peut vous aider à rester branché plus efficacement aux nouvelles et que nous nous publions. Voici comment l’activer.

À la fin avril, Google a déployé l’option «Préférences liées aux sources».

Cette option permet de choisir des sites Web qui sont consultés en priorité par Google lorsqu’une recherche est lancée. Si le moteur de recherche détermine que la requête peut concerner l’actualité du moment, il fera apparaitre des nouvelles des sites sélectionnées en priorité.

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Les préférences s’appliquent également lorsqu’une question est posée dans le grand modèle de langage de Google, Gemini.

Pour vous assurer que Google regarde systématiquement de notre côté lorsque vous faites une recherche, ajoutez l-express.ca dans vos sources préférées grâce à ce lien: https://www.google.com/preferences/source?q=l-express.ca

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