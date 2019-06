Dialogue de sourds entre le Québec et la francophonie canadienne?

Mais quand même. Qu’il nous serait agréable de recevoir de tels égards dans le reste du Canada!

Le hasard fait parfois bien les choses. Je me suis stationné sur Ste-Ursule, cette rue en pente entre les portes Saint-Louis et Saint-Jean, juste devant le 43. Et devinez quoi… C’est un hôtel qui se présente comme La maison acadienne. Le gars à la réception était d’origine africaine.

Le français en Amérique déborde des frontières québécoises et se nourrit d’un sol qui couvre le monde entier… Et puis je me suis mis à penser à la grande Gabrielle Roy, Franco-Manitobaine, qui a vécu dans l’île d’Orléans, terre de prédilection du grand Félix. Il y a moyen de se tenir ensemble…