Le nom adultère dérive du verbe latin alterare qui a donné altérer; littéralement, commettre un adultère revient donc à altérer le serment de fidélité conjugale.

Au centre de la Terre

Quel animal vit le plus profondément sous terre? C’est un ver appelé Mephisto, en référence à Méphistophélès, un des princes de l’enfer, incarnation du diable qui fuit la lumière.

Ce ver a été découvert en 2011 dans une mine d’or sud-africaine à 3,6 km de profondeur, où la température oscille entre 37 et 40 °C. Ne mesurant pas plus de 0,5 mm, il se balade dans l’eau âgée de 3 000 à 12 000 ans et se nourrit de bactéries.

Expressions

Pourquoi dit-on «l’appétit vient en mangeant»? L’expression est utilisée par Rabelais dans son roman Gargantua.

Il écrit: «L’appétit vient en mangeant, la soif s’en va en buvant.» Cela fait référence au fait qu’il suffit de commencer à manger pour ne plus avoir envie de s’arrêter. On a alors de plus en plus d’appétit, ce dernier étant stimulé par le plaisir que l’On prend en mangeant.