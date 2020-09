Développer un antibiotique coûte trop cher

Le projet DRIVE-AB, une initiative européenne pour un réinvestissement dans la recherche et le développement sur les antibiotiques, estime que 400 petites et moyennes entreprises travaillent à produire de nouvelles molécules.

Toutefois, elles n’ont souvent pas les reins assez solides pour traverser le long processus menant à l’approbation d’un médicament. Par exemple, dans les deux dernières années aux États-Unis, quatre de ces compagnies ont fait faillite.

Soutenir la recherche

Des experts du domaine réclament donc des mesures pour venir en aide aux petites entreprises qui veulent mettre sur le marché de nouveaux antibiotiques. L’une des stratégies possibles serait de soutenir l’étape de la recherche et du développement.

Par exemple, CARB-X est un partenariat à but non lucratif dont l’objectif est d’accélérer la recherche antimicrobienne. Financé par des partenaires gouvernementaux et philanthropiques, il a investi 242 millions $ dans 67 projets depuis sa création en 2016.

Le gouvernement canadien distribue, pour sa part, environ 10 millions $ par année aux chercheurs qui souhaitent commercialiser leur découverte.