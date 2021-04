Deuxième revers de suite pour les Maple Leafs qui s’inclinent en prolongation

Les 2 gardiens n’ont rien laissé passer suite au but de Kerfoot et les 2 équipes se sont dirigées en prolongation.

Prolongation

Comme ils l’ont fait tout au long de la partie, les adversaires ont continué dans leurs habitudes en marquant rapidement en période de temps supplémentaire. Johnny Gaudreau s’est retrouvé en échappée devant David Rittich qu’il a facilement déjoué pour donner la victoire à son équipe. Marque finale, 3-2 Calgary.

Échos de vestiaires

L’avantage numérique des Maple Leafs est en panne, l’équipe à seulement compté 2 buts en avantage numérique lors des 18 dernières parties. « Nous ne sommes pas aussi au diapason que nous le voudrions. Nous devons trouver une façon d’être prêts quand nous avons ces opportunités et capitaliser. » disait le capitaine John Tavares après la défaite.

Questionné sur sa bagarre avec Milan Lucic, le nouveau venu Scott Sabourin a dit: « Je l’ai félicité pour son 1000e match et je lui ai tout simplement demandé s’il voulait se battre. Il a accepté. »

Le gardien David Rittich a admis avoir eu un peu de difficulté à s’adapter durant le match et que c’était une partie émotive. « C’était difficile. J’ai joué à Calgary 4 ans et j’ai des amis pour la vie là-bas. C’était dur et le pire est que nous avons perdu. Durant la première période, j’avais peur des joueurs en bleu. C’était bizarre mais je me suis habitué. Je suis reconnaissant d’être ici et d’avoir cette opportunité »