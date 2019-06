Deux fêtes de la musique à Toronto le 21 juin

«Pendant trente minutes, chaque artiste partagera son univers, avec des compositions originales ou des reprises, en anglais et en français», explique Mélanie Guillaume. La chanteuse ajoute qu’une session jam aura lieu à la fin, avec quelques artistes invités.

Soirée conviviale

La bande de six artistes tend à créer une soirée conviviale, qui invite le public à danser et chanter avec eux. « On veut recréer ce moment sympa de fête de la musique en France, notamment, entre amis : c’est pourquoi on voulait introduire la scène ouverte à la fin », s’enthousiame Mélanie Guillaume. L’hymne de la soirée ? Les copains d’abord, de George Brassens.

Mélanie Guillaume ajoute avoir discuté du projet en premier lieu avec Melyssa Rose tout d’abord, puis toutes deux ont proposé l’idée à leurs amis musiciens. «Nous nous sommes retrouvés au Coq of the Walk pour en discuter, tous étaient très partants! Si la soirée est un succès, nous avons dans l’idée de recommencer l’an prochain.»

Rendez-vous le 21 juin à 19h30, au 2e étage du Prenup Pub. Billets: 5$ sur réservation, 10$ à la porte.

Palatine à l’AFT

L’Alliance française organisera également une Fête de la musique le 21 juin à 18h, dans son théâtre du 24 Spadina Road. Jusqu’à 21h, une scène ouverte permettra à tous les volontaires de s’exprimer en musique. Puis, le groupe Palatine offrira une prestation de son premier album Grand Paon de Nuit.

Le quatuor s’est déjà fait remarquer sur la scène parisienne, avec des mélodies folk-rock et des textes envoûtants. Entrée libre. Plus d’informations sur le site de l’AFT.