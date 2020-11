Détectives préados à Gatineau

Quoi qu’il en soit, j’ai aisément suivi les cinq héros courageux et débrouillards qui sont l’âme et le cœur de ce petit roman policier.

J’ai appris qu’un lévrier peut faire un sprint à 70 kilomètres à l’heure. En passant, Qaletaqa va jouer un rôle clef dans l’enquête, car une personne en état de panique produit de l’adrénaline, une hormone facilement identifiable par un chien.

Style coloré

J’ai apprécié le style coloré de Claudette Boucher, surtout lorsqu’elle écrit «Comment veux-tu que je nous sorte d’ici, espèce de tarte, de double cave, de triple imbécile, de quadruple borné, de quintuple cornichon?»

En revanche, je trouve que la romancière exagère un peu lorsqu’elle écrit que les adorables Jeanne et Lala sont retenues dans des conditions abominables au fond d’une cave. Et contrairement à ce que le titre laisse entendre, on ne sent pas vraiment une grosse frayeur.

Chose certaine, les chouettes nouveaux amis forment une bande super capotante qui ne manque pas d’idées brillantes, lumineuses, épatantes.