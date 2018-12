Destinations préférées pour l’hiver 2019

Paul-François Sylvestre

En se basant sur la vente de ses guides de voyage dans deux librairies et sur Internet, Ulysse établit chaque année les destinations préférées des Québécois pour l’hiver.

Sans surprise, c’est le Québec lui-même qui vient en tête de liste, pour la huitième année consécutive. Sur 30 destinations, Toronto arrive bon dernier!

Le sud-ouest des États-Unis (Californie) est la seconde destination la plus prisée, suivie de la France (Provence et Côte d’Azur), de l’Italie du Nord et de l’Espagne. Bien que proches du Québec, le Mexique et la Floride se classent respectivement aux 6e et 7e rangs.

Dans le Top 10, on retrouve en fin de liste le Portugal, le Japon et Cuba. Des vols directs depuis Montréal vers le Japon explique sans doute la popularité nipponne.

Il est surprenant de noter que New York, à deux pas, se situe seulement au milieu du palmarès (15e), après l’Ouest canadien et le Vietnam.

Une de mes destinations préférées, Prague, arrive au 26e rang. Cette merveilleuse ville va sans doute grimper dans les destinations estivales, tout comme Londres (29e) qui est juste avant Toronto. Le sort de la Ville Reine changera peut-être avec deux guides qui paraîtront en 2019.

Parmi les pays qui ont gagné plusieurs rangs dans ce palmarès d’hiver, on retrouve le Maroc (20e) et la Nouvelle-Zélande (27e).