Des témoignages oraux du génocide arménien

Quels sont les programmes offerts par l’Institut?

Jennifer Haddow et Narineh Sisserian : Pour remplir son mandat, l’Institut entreprend et soutient des recherches multidisciplinaires, de la documentation, des conférences, des séminaires, des colloques et des publications. Voici quelques-uns des projets et programmes en cours et à venir de l’Institut :

• The Chinese Diaspora: It’s Development and Identities: Dans un effort pour mettre en évidence la diversité et l’expérience unique au sein de la diaspora chinoise, l’Institut Zoryan a compilé 13 articles de sa revue universitaire, Diaspora : A Journal of Transnational Studies, en un volume de référence exhaustif intitulé The Chinese Diaspora : Its Development and Identities (La diaspora chinoise : son développement et ses identités). Il s’agit du premier volet d’une série de publications sur la diaspora, axées sur les communautés diasporiques individuelles, publiées par l’Institut Zoryan.

• Collective and State Violence in Turkey: The Construction of a National Identity from Empire to Republic : Cette publication de l’Institut Zoryan, éditée par les Professeurs Raymond Kévorkian et Stephan Astourian, est la première du genre à explorer tous les cas de violence collective et étatique, de l’Empire ottoman à la République, jusqu’à nos jours. Il présente 17 chercheurs éminents dans leurs domaines respectifs. Ce volume très attendu est publié par Berghahn books et devrait paraître à l’automne 2020.

• The Genocide and Human Rights University Program (GHRUP) : Le GHRUP est un programme de niveau supérieur de deux semaines organisées à l’Université de Toronto. Ce cours annuel de deuxième cycle est dispensé par 13 experts de premier plan dans leur domaine et intègre la théorie du génocide, l’histoire, la sociologie, les sciences politiques, l’anthropologie, la psychologie et le droit international.

Le GHRUP fournit aux participants le cadre intellectuel nécessaire pour comprendre les questions nombreuses, complexes et souvent émotionnelles liées au génocide. L’examen de plusieurs grandes études de cas de génocide, notamment le génocide arménien, l’Holocauste et le génocide rwandais, entre autres, constitue la base d’une analyse comparative, tandis que les études de cas spécifiques et les thèmes spéciaux varient d’une année à l’autre.