Des résidents de Lafontaine payent le lunch aux employés du Foodland

Le festin surprise a été livré le mardi 28 avril aux employés de l’épicerie Foodland de Penetanguishene. C’est avec émotion qu’ils ont reçu ce cadeau d’appréciation. «Souvent, les employés ne prennent pas le temps de manger. C’était un gros repas! Je n’ai pas eu besoin de souper», racontait la gérante administrative, Leah Anne Perkin, au lendemain du don.

Plus qu’une simple gâterie, c’est un véritable honneur au travail essentiel et acharné des employés depuis plus d’un mois qu’ont fourni les résidents de la région. Alors que la majorité des gens sont à l’abri dans le confort de leur foyer, ces travailleurs rentrent au boulot et risquent leur santé afin que chacun puisse continuer de bien s’alimenter.

La famille anonyme de Lafontaine a réussi son pari, et elle espère désormais que d’autres quartier, associations ou familles seront inspirés à faire de même.