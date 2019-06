Des poupées qui ont le pouvoir d’émasculer

Poupées russes

Les «dix petites poupées» du titre sont des poupées russes que surgissent ici et là, souvent dans la boîte aux lettres de Finn, l’une a la tête écrasée. Il croit d’abord à un canular, mais ces poupées exercent une telle force que Finn se demande «comment elles parviennent à l’émasculer par leur seul présence».

Pendant plus de 120 pages, le roman alterne entre des chapitres Maintenant (Finn et Ellen) et Avant (Finn et Layla). Plusieurs chapitres se terminent sur une petite phrase énigmatique ou parfois assassine. En voici quelques exemples: «il ne se douterait plus de mon retour», «parce qu’Ellen aussi a ses petits secrets», «et cette fois, c’est Ellen qui disparaîtra».

Savoir ou ne pas savoir

On dit parfois que le pire consiste à ne pas savoir. Mais savoir s’avère parfois être pire encore. Surtout quand on sait avoir trahi quelqu’un, savoir en définitive qu’on a tué cette personne… métaphoriquement ou autre.

Bien que le roman souffre de quelques longueurs ou digressions inutiles, B. A. Paris excelle dans l’art de peindre des portraits plus psychologiques que physiques. Elle sait sonder aussi bien le cœur que l’âme. Elle sait surtout jouer avec nos nerfs jusqu’à la fin.