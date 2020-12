Des pandas frileux se roulent dans la merde de cheval

Un panda qui s’enduit de merde de cheval: est-il malade, a-t-il perdu son odorat? Des experts chinois affirment que non… et il leur a fallu 12 ans pour proposer une explication.

La scène a en effet de quoi inquiéter pour la santé du sympathique animal… ou pour sa réputation.

Des vidéos le montrent en train de renifler de fraîches crottes de cheval, puis se rouler dedans, utilisant ses pattes pour s’en couvrir de haut en bas. Donnant à la partie blanche de son pelage une couleur grisâtre peu charismatique, surtout lorsqu’on réalise qu’il ne s’agit pas de poussière.

Contrer la sensibilité au froid

Or, dans un article publié le 7 décembre dans la revue américaine Proceedings of the National Academy of Sciences, cette équipe de l’Académie chinoise des sciences soutient qu’il s’agit d’une stratégie pour se protéger du froid.