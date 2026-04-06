Des nouvelles chansons de Joëlle Roy

Joëlle Roy
Joëlle Roy et ses musiciens à La Nuit sur l'étang. Photo: Lise Malette
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Publié 06/04/2026 par Anna Vigne

Après un dernier album en 2018, Joëlle Roy annonce une rentrée musicale chargée: la sortie en septembre d’un EP de six titres intitulé Dans mes bras. Un premier titre a déjà été dévoilé au festival La Nuit sur l’étang, les 20 et 21 mars à Sudbury, un évènement emblématique de la culture franco-ontarienne! 

Si l’artiste a choisi ce nouveau rendez-vous avec son public, ce n’est pas un hasard. «Pour moi, Sudbury, c’est un peu le berceau.»

«J’espère que La Nuit sur l’étang va continuer à être un pont entre les générations de Franco-Ontariens. C’est l’occasion de voir et d’entendre ce qu’il se fait de nouveau. Moi, j’ai eu le plaisir d’y présenter du tout nouveau matériel.»

Blues du Nord

Ce premier extrait de l’EP, intitulé Blues du Nord, évoque mélancolie et paysages nordiques.

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«Je suis soleil sur neige blanche, j’viens du Nord, d’un blues d’hiver… Home sweet home est au bout du monde», chante l’artiste. Elle dit, en musique, son attachement à la région qui l’a vue grandir. Originaire du Témiscamingue, Joëlle Roy vit depuis longtemps en Huronie.

Elle est directrice générale de La Meute culturelle de Lafontaine, qui organise notamment le Festival du Loup, qui aura lieu cette année le 18 juillet.

Formée à Ottawa, l’artiste y maintient des liens professionnels et artistiques étroits. «J’y suis souvent pour des enregistrements, mais aussi des collaborations avec des artistes. J’ai beaucoup de contacts dans l’Est ontarien, certains depuis des décennies».

Joëlle Roy
Joëlle Roy est ancrée dans sa région de la Baie Georgienne. Photo: Facebook

Toronto?

Elle passe toutefois rarement par Toronto. «Des évènements très intéressants se passent à Toronto. J’y serai en avril pour enregistrer un épisode de l’émission de Radio-Canada La billetterie au sujet des arts de la scène.»

Si Ottawa est incontournable dans sa carrière musicale, l’artiste reste très fidèle à la région qui l’a vue grandir et où elle vit encore: la baie Georgienne. «Habiter ici, c’est être dans une tradition musicale ancrée dans la région.»

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Elle y collabore avec des artistes comme Louis Levebvre, chef d’orchestre sur plusieurs de ses projets.

Joëlle Roy
Joëlle Roy. Photo: Facebook

Dépasser le folk

Interrogée sur son style, Joëlle Roy explique de plus en plus dépasser le cadre de la musique folk qui la caractérise. L’artiste, pour qui la musique reste un fil conducteur, aime croiser les arts entre littérature, comédie et performance.

«J’ai déjà écrit un opéra blues, Capitaine, une pièce de théâtre chantée». Inspiré du Témiscamingue, le spectacle a été produit à Penetanguishene, où plusieurs pièces ont également été enregistrées.

C’est un projet qu’elle souhaite approfondir. «Je veux le sortir cet opéra, mais dans un nouveau format. C’est un gros projet, une version entre le conte et l’oratorio, joué musicalement, raconté, avec des passages théâtraux».

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