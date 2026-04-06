Des nouvelles chansons de Joëlle Roy

Après un dernier album en 2018, Joëlle Roy annonce une rentrée musicale chargée: la sortie en septembre d’un EP de six titres intitulé Dans mes bras. Un premier titre a déjà été dévoilé au festival La Nuit sur l’étang, les 20 et 21 mars à Sudbury, un évènement emblématique de la culture franco-ontarienne!

Si l’artiste a choisi ce nouveau rendez-vous avec son public, ce n’est pas un hasard. «Pour moi, Sudbury, c’est un peu le berceau.»

«J’espère que La Nuit sur l’étang va continuer à être un pont entre les générations de Franco-Ontariens. C’est l’occasion de voir et d’entendre ce qu’il se fait de nouveau. Moi, j’ai eu le plaisir d’y présenter du tout nouveau matériel.»

Blues du Nord

Ce premier extrait de l’EP, intitulé Blues du Nord, évoque mélancolie et paysages nordiques.