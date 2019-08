Des étudiants francophones accueillis en anglais dans le Vieux-Québec

Si la SDC est là pour stimuler le développement commercial du quartier, elle est là aussi pour «promouvoir des attraits, commerces, services et évènements qui mettent en valeur la différence du quartier commercial du Vieux-Québec et qui reflètent également son volet patrimonial et historique» dont le «rayonnement du français», précise son directeur général.

Pour faire plaisir aux clients

Vivant en Ontario, Aruka Selliah n’est pas vraiment «surprise» d’avoir reçu, elle aussi, un service en anglais. «Mais c’est bizarre. Je pense que c’est les endroits touristiques où le service est le plus en anglais.»

Répondant sous le couvert de l’anonymat, certains vendeurs ont dit répondre en anglais pour faire plaisir aux clients et qu’ils n’avaient pas aussi le temps de faire causette en français les jours d’affluence.

À l’Office de tourisme de Québec (OTQ), on tient à être rassurant à l’égard des francophiles et francophones du Canada. Selon Jenna Dubé, conseillère en communication, «l’Office du tourisme de Québec sollicite la collaboration de ses membres pour accueillir les visiteurs en langue française.»

Sera-t-elle satisfaite de savoir que c’est déjà un plus par rapport à Montréal? Mme Newman confiait à Francopresse que dans la cité du Sieur de Maisonneuve et de Jeanne Mance, sur la rue Sainte-Catherine, on en était maintenant d’entrée de jeu au «Hi! May I help you?» Même plus de «bonjour»…